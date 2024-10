Teams kämpfen um den Titel „Strohballen-Rollmeister 2024“.

Dornumersiel - Kraft, Geschick und Ausdauer sind gefragt: Bei der 13. „Strohballen-Rollmeisterschaft“ in Ostfriesland sind 14 Teams in drei Disziplinen angetreten. „An die Strohballen – Fertig - Los!“ hieß es bei dem kuriosen Wettbewerb am Sonntag in Dornumersiel im Landkreis Aurich. Dabei mussten die Vierer-Teams einen rund 250 Kilogramm schweren Strohballen bewegen. Hunderte Schaulustige verfolgten bei stürmischem Wind und Sonnenschein den Wettkampf, wie die Veranstaltungsleiterin der Dornumer Tourismus GmbH, Sabine Habben, sagte.

„Deich hochrollen“ ist Königsdisziplin

Die Teams mussten drei Disziplinen in jeweils möglichst kurzer Zeit bewältigen: Auf einer geraden Strecke muss der Strohballen über die Ziellinie gerollt werden. Beim Slalom-Parcours gilt es, den Strohballen um Hindernisse zu rollen. Die Königsdisziplin ist das „Deich hochrollen“ – der Strohballen muss dabei eine Strecke von 80 Metern hochgerollt werden.

Fünf Frauen-Teams, vier Männer-Teams und fünf gemischte Teams traten in dem kleinen Urlaubsort an der Nordseeküste gegeneinander an. Demnach waren die meisten Teilnehmenden zwischen 18 und 35 Jahre alt, wie Habben weiter mitteilte.

Erster Wettkampf im Jahr 2011

In jeder Team-Gruppe – also bei den Frauen, den Männern und den gemischten Teams – wurde ein Sieger-Team ermittelt. 2011 wurde die „Strohballen-Rollmeisterschaft“ ins Leben gerufen, Ausrichter des jährlichen Wettkampfs ist die Tourismus GmbH der Gemeinde Dornum.