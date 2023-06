Leipzig - Ein Taxifahrer ist in der Leipziger Innenstadt zwischen zwei Autos eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ein 36-Jähriger war am Dienstagabend mit seinem Auto auf der Thomasgasse in Richtung Thomaskirchhof unterwegs, berichtete die Polizei am Mittwoch. Dort streifte er demnach ein am Straßenrand parkendes Taxi. Dabei wurde der 64 Jahre alte Taxifahrer an seinem Wagen stehend zwischen den beiden Autos eingeklemmt.

Der 64-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 30.000 Euro. Nun wird gegen den 36-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.