Ein Fahrgast soll in Erfurt einen Taxifahrer angegriffen und rassistisch beleidigt haben. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Erfurt - In der Erfurter Krämpfervorstadt soll ein Taxifahrer von einem Fahrgast rassistisch beleidigt und angegriffen worden sein. Nach Angaben der Polizei hatte der 35 Jahre alte Fahrer irakischer Herkunft am Samstagmorgen einen 51-jährigen deutschen Fahrgast, zu dessen Wohnadresse bringen wollen.

Kurz vor der Ankunft, soll der Fahrgast erklärt haben, die Fahrt aus unbekannten Gründen nicht bezahlen zu wollen. Der Taxifahrer hielt an. Es kam zu einem Streit, bei dem der 51-Jährige dem Taxifahrer ins Gesicht geschlagen haben soll. Zudem habe er ihn rassistisch beleidigt, hieß es.

Der Taxifahrer wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Der Täter war den Angaben zufolge alkoholisiert und bereits zuvor wegen Körperverletzung polizeibekannt. Er müsse sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten, teilte die Polizei mit.