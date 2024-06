Bomlitz - Nach der körperlichen Auseinandersetzung zweier Autofahrer an einem Kreisel im Heidekreis sucht die Polizei jetzt einen der beiden Männer - und zwar einen Taxifahrer. Nach Angaben eines Zeugen soll der Unbekannte bereits am späten Freitagabend einen 60 Jahre alten Autofahrer lebensbedrohlich verletzt haben, teilte die Polizei mit. Zuvor waren die beiden Männer an dem Kreisel in Bomlitz in Streit geraten, der in die körperliche Auseinandersetzung mündete. Zu Details machten die Beamten zunächst keine Angaben.

Der 60-Jährige habe erst später gesundheitliche Probleme bekommen und sei dann mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gekommen, hieß es. Die Ermittler hoffen darauf, dass sich der Taxifahrer selbst sowie auch Fahrgäste und andere Zeugen melden.