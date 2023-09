Peine - Erst rammt er schwer betrunken ein Auto, dann will er selbst nach Hause fahren: Ein schwer betrunkener 65-Jähriger hat in Peine erst seinen Führerschein und dann auch seine Autoschlüssel eingebüßt. Der Mann habe mit seinem Wagen in der Innenstadt ein Taxi gerammt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als er ausstieg, bemerkten zwei Taxifahrer, dass er offensichtlich betrunken war - sie nahmen ihm bis zum Eintreffen der Polizei die Autoschlüssel ab. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,11 Promille. Nach einer Blutentnahme beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein.

Der 65-Jährige wiederum schlug den Beamten vor, selber nach Hause zu fahren - dann sei doch „die Sache erledigt“. Daraufhin sicherten sich die Beamten auch die Autoschlüssel des Mannes - und lobten die beiden Taxifahrer, die „womöglich einen weiteren Unfall verhindert“ hätten.