Taxifahrer löst Rätsel um verschwundenen Urlauber auf Rügen

Bergen/Bremen - Ein Taxifahrer hat auf der Insel Rügen einen Vermisstenfall gelöst und so einer Familie aus Bremen ihren Urlaub gerettet. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, wurde der Taxifahrer am Montag von einem Rentner am Busbahnhof in Bergen angesprochen, ob er ihn nach Bremen fahren könne. Das hätte indes nach Angaben des Taxifahrers mehr als 1000 Euro gekostet.

Dem Rüganer kam das nicht ganz geheuer vor, da der Fahrgast auch kein Gepäck hatte, und so schaltete er die Polizei ein. Dort war gerade eine Vermisstenmeldung der Familie eingegangen, die im Südosten der Insel, in Groß Zicker, eine Ferienwohnung bezogen hatte. Dort hatte sie den 71-jährigen Vater am Montag zurückgelassen und war zum Strand gegangen. Als die Familie abends zurückkam, war der Senior weg und tauchte auch nach zweistündiger Suche nicht auf.

Die Polizei holte den Senior schließlich in Bergen ab und brachte ihn sicherheitshalber in eine Klinik, wo ihn die Familie mitnehmen konnte. Unklar blieb, wie der Bremer Senior die 30 Kilometer zwischen der Halbinsel Mönchgut und Bergen auf Rügen zurückgelegt hatte. Die Polizei bedankte sich ausdrücklich bei dem Taxifahrer für sein vorbildliches Handeln, durch das sich eine groß angelegte Vermisstensuche erübrigte.