Hannover - Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die im April in Hannover einen Taxifahrer lebensgefährlich verletzt haben sollen. Umfangreiche Spurensicherung und gezielte Ermittlungen hätten die Beamten auf die Spur der 33 und 38 Jahre alten Tatverdächtigen gebracht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover am Donnerstag mit. Die Männer, die keinen festen Wohnsitz hätten, seien am Dienstag festgenommen worden. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhren die beiden Männer am 21. April am frühen Morgen mit dem 48 Jahre alten Taxifahrer. Am Ziel angekommen sollen die Tatverdächtigen dem arglosen Taxifahrer mit einem harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen und ein Handy sowie eine Geldbörse erbeutet haben. Danach flüchteten sie, die Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Der 48-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen.