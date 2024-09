Stade - Ein Taxi ist in der Nacht in Stade mit zwei entlaufenden Pferden zusammengestoßen - der Fahrer und die beiden Tiere sind gestorben. Der Mann erlag seinen Verletzungen in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Pferde starben noch am Unfallort. Im Auto saß auch ein 32 Jahre alter Fahrgast auf dem Weg von Hamburg nach Cuxhaven – er wurde nur leicht verletzt.

Die Polizei war nach eigenen Angaben kurz vor dem Unfall über die frei laufenden Pferde informiert worden. Dass die Tiere auf der Bundesstraße unterwegs waren, habe man aber nicht gewusst, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauerten an. Die B73 war bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt.