Taxi fahrt Fußgängerin an Zebrastreifen an

Berlin - Ein Taxi hat eine Frau in Kreuzberg angefahren und schwer verletzt. Der 53-jährige Fahrer war am Samstagmorgen auf der Zossener Straße zur Blücherstraße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Auf einem Zebrastreifen rammte der Wagen demnach eine 27-jährige Fußgängerin. Sie stürzte und kam mit Prellungen am ganzen Körper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.