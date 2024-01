„Wir halten zusammen“ steht auf dem Schild an einem Traktor während einer Blockade des Juri-Gagarin-Rings.

Erfurt - Tausende haben in Erfurt die zentrale Kundgebung zu den Bauernprotesten in Thüringen besucht. Etwa 4500 Menschen versammelten sich dafür auf dem gesperrten Juri-Gagarin-Ring, wie die Polizei am Montag schätzte. Die Stimmung bei der Kundgebung war teils aufgeheizt. Immer wieder wurde der Redebeitrag von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mit lauten Pfiffen und Zwischenrufen unterbrochen.

Auch ein Appell des Thüringer Bauernpräsidenten Klaus Wagner, sich gegenseitig zu zuhören zeigte kaum Wirkung. Ramelow betonte in seiner Rede die Bedeutung der Landwirtschaft für Deutschland, während ihm laut „Buh! Hau ab!“, „Lügner“ und „Volksverräter“ aus der Menge entgegengerufen wurde.

Unter den Teilnehmenden der Kundgebung waren nicht nur Bauern und Vertreter von Spediteuren und anderen Wirtschaftszweigen, die mit der Landwirtschaft eng zusammenarbeiten. Eine Flagge der im Thüringer Verfassungsschutzbericht 2022 erwähnten Gruppierung „Freies Thüringen“ war zu sehen, andere Teilnehmer gaben sich mit Buttons als „Montagsspaziergänger“ zu erkennen. Andere hielten Deutschland-Fahnen hoch, auf denen zusätzlich Bananen abgebildet waren.