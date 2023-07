Osnabrück - Der Start ist früh, die Strecke lang und die Temperaturen laut Prognose hoch: Am Samstag gegen 3.00 Uhr morgens wollen sich die ersten etwa 700 Pilger auf die 171. Fußwallfahrt von Osnabrück in Niedersachsen nach Telgte in Nordrhein-Westfalen begeben. Im Verlauf der etwa 46 Kilometer langen Strecke würden sich voraussichtlich wieder Tausende anschließen, sagte der Technische Leiter der Wallfahrt, Karl-Heinz Schomaker. Eine genaue Prognose ist ihm zufolge aber für dieses Jahr schwierig, weil es sehr warm werden soll und in Niedersachsen und NRW Ferien sind.

Die Wallfahrt steht unter dem Motto „Habt Vertrauen - ich bin es“. Schon vor dem Start stehen zwei Pilgermessen auf dem Programm, weitere folgen bei Rastpunkten auf der Strecke. Aus dem Bistum Osnabrück beteiligen sich nach Angaben der Organisatoren rund 30 Gemeinden, aus denen sich wiederum Wallfahrtsvereine sowie Gruppen gegründet haben. „Mit den Begleitfahrzeugen entsteht ein Pilgerzug von etwa zwei Kilometern Länge“, sagte Schomaker.

Die Wallfahrt hat sich dem Technischen Leiter zufolge seit 1852 aus einer Laienbewegung von etwa 25 Katholiken entwickelt. Für den Sonntag ist der Rückweg mit einem späteren Start und nach Schomakers Worten erfahrungsgemäß weniger Teilnehmern geplant. An beiden Wallfahrtstagen soll das Erlebnis der Gemeinschaft - das gemeinsame Unterwegssein - im Vordergrund stehen.