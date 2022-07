Tausende Pilger ziehen wieder von Osnabrück nach Telgte

Osnabrück - Sie startet sehr früh am Morgen und zieht Tausende Pilger an: Zur Fußwallfahrt von Osnabrück nach Telgte werden am Samstag insgesamt rund 5000 Gläubige erwartet. Startpunkt ist der Johannisfriedhof in Osnabrück (3.00 Uhr). Gegen 15.45 Uhr ist der Einzug in den münsterländischen Marienwallfahrtsort Telgte geplant. Auch der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode soll die Wallfahrt begleiten - und in Oedingberge auf der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zu den Pilgern predigen.

In diesem Jahr findet die Wallfahrt zum 170. Mal statt. In den beiden vergangenen Jahren war sie wegen der Corona-Auflagen nur Einzelpersonen und Kleinstgruppen möglich. Zum Start in Osnabrück werden einige Hundert Teilnehmer erwartet. Der Wallfahrt schließen sich an den einzelnen Stationen dann immer mehr Menschen an.

In den vergangenen Jahren seien auch immer mehr Teilnehmer aus anderen Regionen Deutschlands hinzugekommen, sagte der Technische Leiter der Wallfahrt, Karl-Heinz Schomaker. Die Pilger gehen die 46 Kilometer lange Strecke unter der Anleitung von Vorbetern singend und betend.