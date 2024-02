Die fünfte Jahreszeit in Sachsen-Anhalt erlebt mit den Rosenmontagsumzügen in Köthen und Halle ihren Höhepunkt. Tausende Narren sind auf den Straßen.

Köthen - Zum 34. Mal hat sich am Montagvormittag in Köthen der Karnevalsumzug in Bewegung gesetzt. Unter dem Motto „Oh wie wunderbar: KUKAKÖ wird 70 Jahr!“ schlängelte sich der bunte Zug mit 105 Festwagen, Laufgruppen, Musikkapellen, Cabrios und Ponys durch die Innenstadt. Am Straßenrand feierten Tausende Narren mit. Der Jubiläumszug steht mittlerweile zum zehnten Mal unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

Auch in Halle gibt es an diesem Montag den traditionellen Rosenmontagsumzug. Unter dem Motto „Mr Alle sin Halle“ (Wir alle sind Halle) beteiligen sich rund 1000 kostümierte Narren an dem Spektakel.

Zum Karneval-Landesverband gehören nach eigenen Angaben derzeit 185 Vereine mit rund 18.000 Mitgliedern.