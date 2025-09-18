weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Gesundheit: Tausende Menschen können Pflegekosten nicht voll bezahlen

EIL:
Mann wird von Zug erfasst und stirbt - Sperrung der Gleise um 13.22 Uhr aufgehoben
Mann wird von Zug erfasst und stirbt - Sperrung der Gleise um 13.22 Uhr aufgehoben

Gesundheit Tausende Menschen können Pflegekosten nicht voll bezahlen

Vor allem wer altert, muss häufig viel Geld für Pflege zahlen. Viele Menschen in Sachsen-Anhalt brauchen dabei Unterstützung vom Staat.

Von dpa 18.09.2025, 12:44
Tausende Menschen in Sachsen-Anhalt können ihre Pflegekosten nicht voll bezahlen. (Symbolbild)
Tausende Menschen in Sachsen-Anhalt können ihre Pflegekosten nicht voll bezahlen. (Symbolbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Halle - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Menschen gestiegen, die finanzielle Unterstützung zur Deckung ihrer Pflegekosten benötigen. Während es 2024 insgesamt 12.600 Personen waren, lag die Zahl im Jahr davor bei nur 10.995, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Der überwiegende Anteil (88,6 Prozent) dieser Menschen wohnt demnach in einer Pflegeeinrichtung.

Den Angaben zufolge waren die Menschen auf finanzielle Unterstützung angewiesen, weil ihr notwendiger Pflegebedarf nicht oder nicht vollständig durch die Pflegeversicherung gedeckt werden konnte und sie selbst oder Unterhaltspflichtige nicht ausreichend Geld hatten, um die Kosten zu zahlen. Im Schnitt waren die Personen demnach 73,9 Jahre alt.