Die evangelische wie auch die katholische Kirche schrumpfen seit Jahren rasant. Der Trend hielt 2024 an. Was sind die Gründe?

Berlin - Den großen Kirchen in Berlin und Brandenburg sind 2024 wieder scharenweise Mitglieder davongelaufen. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) meldete 16.519 Austritte nach 18.452 Austritten im Jahr zuvor. Dem Erzbistum Berlin kehrten 9.172 katholische Christen den Rücken, 2023 waren es 11.131.

Insgesamt zählte die EKBO im Jahr 2024 nach der jetzt veröffentlichten Statistik 774.765 Gemeindemitglieder. Das waren fast 30.000 oder 3,7 Prozent weniger als 2023.

Die Landeskirche umfasst Berlin und Brandenburg sowie die Schlesische Oberlausitz in Sachsen. In Berlin hat sie 448.919 Mitglieder (2023: 468.925), in Brandenburg 297.247 (2023: 306.046) und in Sachsen 28.599 (2023: 29.516).

Deutliches Minus

Im Erzbistum Berlin waren im vergangenen Jahr noch 350.987 Katholiken organisiert. Das waren fast genau 11.000 oder 3,0 Prozent weniger als 2023.

Zum Erstbistum gehören die Stadt Berlin, der nördliche Teil Brandenburgs und die Region Vorpommern. In Berlin zählt das Bistum 266.037 Mitglieder (2023: 275.399), in Brandenburg 70.895 (2023: 72.176) und in Vorpommern 13.932 (2023: 14.279). Hinzu kommen 123 Katholiken (2023: 129) in Havelberg (Sachsen-Anhalt).

Skandal um sexuellen Missbrauch

Die Kirchen verlieren in Deutschland seit vielen Jahren Mitglieder, auch wegen der Skandale um sexuellen Missbrauch durch Priester. Zudem verliert der Glaube für viele Menschen an Relevanz in ihrem Leben, wie der evangelische Landesbischof Christian Stäblein schon mehrfach konstatierte. Weiterer Grund: Wer aus der Kirche austritt, spart Kirchensteuer und damit bares Geld, was gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wichtig sein kann.

Weniger Taufen

Beide Kirchen veröffentlichten eine Reihe weiterer statistischer Daten. So wurden in der EKBO im Vorjahr 4.171 Menschen getauft, rund 800 weniger als 2023. In Berlin fanden 2.361 Taufen statt, in Brandenburg 1.680. Die Zahl der Konfirmationen blieb 2024 mit 3.917 stabil. In Berlin feierten 2.004 junge Leute dieses Fest, in Brandenburg 1.774.

Das Erzbistum Berlin zählte im vergangenen Jahr 1.551 Taufen, 59 weniger als 2023. In Berlin wurden 1.305 Menschen getauft, in Brandenburg 205. Außerdem feierten im Erzbistum 1.967 Kinder die Erstkommunion - ähnlich viele wie 2023. Hinzu kamen 1.479 Firmungen, 322 mehr als 2023. Auch Teil der Statistik sind 29.844 Gottesdienstteilnehmer im Jahr 2024. Im Jahr davor waren es 27.814.