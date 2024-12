Tausende Menschen feiern in Berlin den Sturz des Assad-Regimes in Syrien. Allein am Oranienplatz sprach die Polizei am frühen Nachmittag von 3.500 Teilnehmern. Auf der Sonnenallee gab es Hupkonzerte.

Berlin - Mehrere tausend Menschen haben in Berlin den Sturz des bisherigen syrischen Machthabers Baschar al-Assad gefeiert. Am Oranienplatz in Kreuzberg versammelten sich am frühen Nachmittag zu einer angemeldeten Solidaritäts-Kundgebung mehr als 3.500 Teilnehmer, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Stimmung war ausgelassen, die Menschen jubelten und feierten. Spontane Feiern, Autokorsos und Hupkonzerte gab es im Tagesverlauf auch auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln.

Dort hatten sich bereits am Samstagabend und in der Nacht feiernde Menschen versammelt. Die Polizei berichtete von einer angezeigten Versammlung am Samstagabend von Syrern. Daran hätten sich Menschen „im mittleren dreistelligen Bereich“ beteiligt. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Auf Flaggen war der Slogan „Free Syria“ zu lesen.

Kämpfer der Islamisten-Miliz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) haben die Einnahme der syrischen Hauptstadt Damaskus gemeldet. Zuvor hatten verschiedene Rebellen-Gruppen in anderen Provinzen die Kontrolle übernommen. Vielerorts zogen sich die Regierungskräfte kampflos zurück. Der syrische Machthaber Baschar al-Assad floh nach Angaben des Verbündeten Russland ins Ausland.