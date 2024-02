Ein breites Bündnis hat am Samstag in Magdeburg zu friedlichen Protesten gegen rechts aufgerufen. Tausende folgten dem Aufruf und zogen durch die Stadt bis vor den Landtag.

Magdeburg - Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in Magdeburg gegen rechts demonstriert. Dazu aufgerufen hatte ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis. Eine genaue Teilnehmerzahl wollte die Polizei erst zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.

Zu der Großdemonstration unter dem Titel „Dem Rechtsruck widersetzen. Solidarisch. Vielfältig. Demokratisch.“ hatten Parteien, Gewerkschaften, Vereine, Kirchen, andere gesellschaftliche Akteure und Einzelpersonen aufgerufen.

Auf dem Domplatz will unter anderem Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zu den Demonstranten sprechen, ebenso der evangelische Landesbischof Friedrich Kramer und der katholische Bischof Gerhard Feige.

Seit Wochen demonstrieren Menschen bundesweit gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Dem Innenministerium zufolge hatte es die bislang teilnehmerstärkste Versammlung im Land am 20. Januar in Halle gegeben, bis zu 16.000 Menschen waren damals gekommen.

Auslöser der Demonstrationen waren Enthüllungen des Medienhauses Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter im November in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten. Dort hatte der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, über das Konzept der sogenannten Remigration gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.