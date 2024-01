Leipzig - Viele Tausend Menschen haben am Sonntag in Leipzig gegen die AfD und für die Demokratie demonstriert. Ein Polizeisprecherin sprach von einer großen Menschenmenge und schloss auch eine fünfstellige Teilnehmerzahl nicht aus. Nach Angaben einer dpa-Reporterin war der Marktplatz überfüllt, die Menschen drängten sich auch in den Seitenstraßen.

„Wir sind nicht damit einverstanden, was die AfD und deren rechte Netzwerke wollen. Nie wieder Faschismus“, sagte Irena Rudolph-Kokot vom Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“, das zu der Demonstration aufgerufen hatte. Weitere Demonstrationen gab es in Dresden, Chemnitz, Pirna, Radeberg, Torgau und Meißen.

Zuletzt hatte es in vielen Städten deutschlandweit große Demonstrationen gegen rechts gegeben, nachdem ein Treffen von Rechtsradikalen im November in Potsdam bekannt geworden war. Daran hatten auch AfD-Politiker, Mitglieder der erzkonservativen Werteunion und Martin Sellner als früherer Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich teilgenommen.