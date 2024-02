Eine Wählerin steckt ihren Stimmzettel zur Kommunalwahl in Brandenburg in die Wahlurne.

Potsdam - Bei den kommenden Kommunalwahlen in Brandenburg werden in diesem Jahr Tausende Posten besetzt. Bei der Wahl würden „über 7000 ehrenamtliche Volksvertreterinnen und Volksvertreter in die 14 Kreistage sowie 413 Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen gewählt“, erklärte Landeswahlleiter, Herbert Trimbach, am Freitag. Hinzu kämen die Mitglieder in den Ortsbeiräten. Für die vier kreisfreien Städte würden 194 Stadtverordnete gesucht, 744 Sitze seien in den Kreistagen zu besetzen. Rund 270 ehrenamtliche Bürgermeisterposten müssten besetzt werden, dazu kämen noch zahlreiche Ortsvorsteher.

Rund 2,1 Millionen Bürger sind in Brandenburg zu den Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni sowie zur Landtagswahl am 22. September aufgerufen.