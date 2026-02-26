Rechtschreibung und Grammatik sind die Hürden, an denen zahlreiche junge Menschen, die zur Polizei wollen, im schriftlichen Test scheitern.

Zahlreiche Bewerber fallen bei der Berliner Polizei wegen ihrer schlechten schriftlichen Deutschkenntnisse durch. (Archivbild)

Berlin - Fast 40 Prozent der Bewerber für die Ausbildung bei der Berliner Polizei sind bei dem vorgeschriebenen schriftlichen Deutschtest durchgefallen. 10.874 junge Männer und Frauen wollten in den Jahren 2024 und 2025 die Polizeiausbildung absolvieren - 4271 davon scheiterten beim Deutschtest (39 Prozent). Das ergab eine Antwort von Polizei und Senat auf eine AfD-Anfrage. Die „B.Z.“ hatte berichtet.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel hatte kürzlich beklagt: „Wir haben ein ganz erhebliches Problem der Deutschkenntnisse, ganz unabhängig von Nationalitäten.“ Viele Bewerber würden schon bei den schriftlichen Computertests, einem Diktat und einem Grammatiktest, durchfallen und das liege zu 80 Prozent an „mangelnden Deutschkenntnissen“.

Fast jeder zweite Bewerber mit Mittlerem Schulabschluss fällt durch

Die AfD fragte nach und die Antwort des Senats ergab genaue Zahlen: Am besten schnitten die Bewerber mit abgeschlossenem Studium ab. Von 336 Bewerbern fielen hierbei in den beiden Jahren 48 durch (14 Prozent). Von 5677 jungen Männern und Frauen mit Abitur oder Fachhochschulreife scheiterten 1764 an Rechtschreibung und Grammatik (31 Prozent).

Beim Mittleren Schulabschluss (MSA) war es fast jeder zweite der Bewerber, der durchfiel (1896 von 4029, oder 47 Prozent). Und Bewerber mit einer erweiterten Berufsbildungsreife (eBBr), früher ein erweiterter Hauptschulabschluss, kamen auf eine Durchfallquote von 69 Prozent (549 von 796).

Senat: Kein Unterschied bei Personen mit Migrationshintergrund

Beim Bestehen und Durchfallen sei kein „signifikanter Unterschied zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund feststellbar“, so der Senat. Hingegen gebe es eine „anhaltend negative Entwicklung der sprachlichen und mathematischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler“. Daher habe man eine „Strategie zur Steigerung der Bildungsqualität im Land Berlin“ mit zahlreichen Angeboten und Zielen entwickelt.

Die Polizei biete den Bewerbern keine Kurse zur Kompensation sprachlicher Defizite an. Allerdings werden auf YouTube entsprechende Übungsdiktate angeboten, die genutzt werden könnten. „Es wird von Bewerbenden erwartet, dass sie sich eigenständig auf das Auswahlverfahren vorbereiten, da sie einen Beruf ergreifen wollen, der von hoher intrinsischer Motivation und Eigeninitiative geprägt ist.“

In der praktischen und theoretischen Ausbildung bei der Polizei gebe es dann bei Bedarf Deutsch-Förderunterricht für die abschließenden Prüfungen.

Von den jährlich 1.224 Plätzen in der Ausbildung der Berliner Polizei wurden im vergangenen Jahr nur 936 Plätze besetzt - obwohl die Polizei mit allen Möglichkeiten und auf allen Kanälen um Nachwuchs wirbt.