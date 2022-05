Tausende Besucher feiern Walpurgis im Harz

Goslar/Braunlage - Mehrere Tausend Besucher haben am Wochenende die Walpurgisfeiern im Harz besucht. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause waren wieder in vielen Orten Hexen und Teufel unterwegs. Nur vereinzelt sei es zu alkoholbedingten verbalen Auseinandersetzungen gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Insgesamt seien die Veranstaltungen friedlich und ohne Störungen verlaufen. In etlichen Orten gab es Feiern, Konzerte sowie Umzüge und Theateraufführungen. Die größten Feiern fanden laut Harzer Tourismusverband in Sankt Andreasberg, Bad Grund, Hahnenklee und Braunlage statt.

Nach altem Volksglauben treffen sich in der Nacht zum 1. Mai Hexen auf dem Brocken, auch Blocksberg genannt, um mit dem Teufel zu tanzen und zu feiern. Zudem wird mit viel Geschrei der Winter ausgetrieben und der Frühling begrüßt.