Berlin - Unter freiem Himmel haben am Sonntag 13 Menschen an der Havel im Rahmen des evangelischen Tauffests ihre Zugehörigkeit zum Christentum besiegelt. Das jüngste Kind sei ein halbes Jahr alt gewesen, es haben sich aber auch Erwachsene und eine ganze Familie taufen lassen. „Es hat nicht geregnet, das hat uns gefreut. Wir sind soweit zufrieden, zwischenzeitzeitlich kam auch die Sonne raus, das sah nach Segen aus“, sagte die Sprecherin der evangelische Kirche in Charlottenburg-Wilmersdorf, Juliane Kaelberlah. Insgesamt seien rund 150 Menschen zu der religiösen Veranstaltung gekommen.

Im Anschluss an die Taufen und den Gottesdienst war ein gemeinsames Picknick an der Badestelle Schildhorn im Grunewald geplant. Pfarrerin Marita Lersner betonte vorab die entspannte Atmosphäre, in der die Veranstaltung stattfinden sollte. „Viele Menschen wünschen sich eine schöne Taufe an einem besonderen Ort, haben aber keine Kapazitäten, eine aufwendige Feier zu planen.“ Gemeinsam mit Pfarrerin Birte Biebuyck organisierte sie das Tauffest.