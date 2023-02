Halberstadt - Im Wechsel von Wort und Musik: Die Handlung der Taufe rückt in den Mittelpunkt des Auftakts der Reihe „Bild Ton Kunst“ in Halberstadt. Nach der Eröffnung des Veranstaltungsjahres am Mittwoch sind laut Domschatz Halberstadt bis Jahresende weitere „Bild Ton Kunst“-Termine mit unterschiedlichen Schwerpunkten geplant. Es starten Museumsdirektorin Uta-Christiane Bergemann und Kirchenmusikdirektor Claus-Erhard Heinrich, die die Taufstellen im Dom, in der Winterkirche und in der St. Martinikirche in den Blick nehmen. Heinrich „illustriere“ die Betrachtungen mit Orgel, Klavier und Blockflöte, hieß es.

Das Besondere: Der romanische Taufstein aus Rübeländer Marmor gehört den Angaben zufolge zu den ältesten erhaltenen Objekten im Dom. Bis heute sei er im Einsatz. Während der Taufstein der Tradition der katholischen Kirche folgend im Eingangsbereich im Westen aufgestellt ist, befindet sich die Bronzetaufe in der Winterkirche in evangelischer Tradition neben dem Altar.

Die Stadt Halberstadt gedenkt in diesem Jahr der Verfolgung des Täufertums vor 500 Jahren. Die Harzstadt ist Gastgeberin des Ökumenetags am 17. und 18. März, mit dem an das 500-jährige Bestehen der Täuferbewegung erinnert werden soll. Es seien Veranstaltungen an verschiedenen Orten geplant, etwa in der Winterkirche des Doms, im Rathaus und in der Hochschule Harz. Das städtische Museum präsentiere die Ausstellung „Die Täufer als Freiheitsbewegung im 16. Jahrhundert“.