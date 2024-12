Ein 63-Jähriger verschwindet nach einer Firmenfeier in der vergangenen Woche spurlos. Die Polizei sucht mit Hunden und Tauchern nach dem Vermissten - bislang ohne Erfolg.

Taucher suchen in Jena nach vermissten Mann

Taucher suchen in Jena ergebnislos nach einem seit einigen Tagen vermissten Mann. (Symbolbild)

Jena - Taucher haben in der Saale in Jena-Göschwitz nach einem seit mehreren Tagen vermissten Mann gesucht. Der 63-Jährige war am vergangenen Donnerstag von einer Firmenfeier nicht nach Hause zurückgekehrt, wie die Polizei berichtete.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Mann am Abend den Zug von Weimar in Richtung Gera genommen, war aber nicht wie geplant zu Hause erschienen. Seine Frau hatte ihn daraufhin als vermisst gemeldet.

Bereits am Wochenende hatten Beamte nach dem 63-Jährigen mit Fährtenhunden gesucht. Bislang konnte der Mann noch nicht gefunden werden. Die Taucher wollen nach Polizeiangaben die Suche am Donnerstag fortsetzen. Möglicherweise könnte es sich um einen Unglücksfall handeln. Hinweise auf eine Straftat oder einen Suizid gebe es bislang nicht, hieß es.