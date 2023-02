Erfurt - Der Hilfsfonds des Landes für Folgen der Energiekrise und der Corona-Pandemie hat nach Angaben von Finanzministerin Heike Taubert (SPD) ein Volumen von 468 Millionen Euro. Das Gros des Betrages, rund 428 Millionen Euro, sei vorgesehen, um Belastungen durch die stark gestiegenen Energiepreise auszugleichen, sagte Taubert am Dienstag in Erfurt. Das Geld solle vor allem eine Ergänzung zu bestehenden Bundeshilfen sein. Deshalb werde derzeit in den Thüringer Ministerien an zahlreichen Richtlinien gearbeitet, nach denen die Landesmittel vergeben werden. Einige gebe es bereits, dazu gehöre ein Existenzsicherungsprogramm.