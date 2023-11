Weener - Nach dem gewaltsamen Tod einer 87 Jahre alten Frau in der ostfriesischen Kleinstadt Weener (Landkreis Leer) schweigt der tatverdächtige 60 Jahre alte Sohn der Frau. Es gebe bislang keine Erkenntnisse zu einem möglichen Motiv, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Aurich am Montag.

Die Polizei war am Samstag per Notruf alarmiert worden, dass die Frau getötet worden sei. Vor Ort erklärte der Sohn, für den Tod der Frau verantwortlich zu sein. Danach machte er auch vor dem Haftrichter keine weiteren Angaben. Der 60 Jahre alte Deutsche kam in Untersuchungshaft.

Wie die Frau getötet wurde, ist nicht bekannt. Der Leichnam der 87 Jahre alten Deutschen sollte obduziert werden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Er schloss aber aus, dass die Frau durch eine Schusswaffe getötet worden war. Zuvor kursierte demnach ein Video von dem Polizeieinsatz, bei dem Knallgeräusche zu hören sein sollen. „Die stehen in keinem Zusammenhang mit der Tat“, sagte der Sprecher. Auch die alarmierten Polizisten hätten keinen Schuss abgegeben.