Die Ermittlungen zum gewaltsamen Tod eines Mannes in Hameln sind noch nicht abgeschlossen. Warum die Polizei nun aber bereits einen Verdächtigen ausgemacht hat.

Mehr als einem Monat nach dem Fund einer Leiche in Hameln hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. (Symbolbild)

Hameln - Nach dem Fund einer Leiche in einer Schrebergartensiedlung bei Hameln Mitte August hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Untersuchungshaft genommen. Nach umfangreichen Ermittlungen und Vernehmungen habe die Staatsanwaltschaft Hannover einen Haftbefehl beantragt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Bereits am Donnerstag sei der 67 Jahre alte Mann festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt worden. Am selben Tag wurden den Angaben zufolge in Hameln mehrere Objekte durchsucht. Die Ermittlungen laufen weiter.

Ein Zeuge hatte den Toten im August in einem Schrebergarten im Stadtteil Rohrsen entdeckt und die Polizei alarmiert. Eine Obduktion ergab, dass der 63-Jährige Opfer eines Tötungsdelikts wurde.