Berlin - Nach einem gescheiterten Überfall im Vorraum einer Bank ist ein 27-jähriger Mann ist Berliner Ortsteil Bohnsdorf festgenommen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, betrat der Mann am Morgen eine Bank in der Bruno-Taut-Straße, besprühte einen 61-Jährigen mit Reizgas und versuchte, ihm Geld aus der Hand zu reißen. Der Versuch misslang, der Verdächtige floh aus der Bank.

Ein 40-Jähriger stellte sich ihm in den Weg, wurde von dem 27-Jährigen aber ebenfalls mit Reizgas angegriffen und gegen ein Gitter geschubst. Nach wenigen Metern stellte sich ihm dann ein 48-Jähriger in den Weg, der Tatverdächtige stolperte und wurde von dem Mann am Boden festgehalten.

Polizeikräfte nahmen den mutmaßlichen Räuber dann fest, beschlagnahmten das Reizgas sowie ein Messer. Der Überfallene sowie der 40-Jährige klagten laut Polizei über Atemnot und Augenreizungen. Rettungskräfte brachten die beiden Männer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.