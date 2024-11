Immer wieder löscht die Feuerwehr nahe Leipzig brennende Fahrzeuge. Schnell ist klar, dass ein Brandstifter am Werk ist. Jetzt sitzt ein 35-Jähriger als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Tatverdächtiger nach Brandserie in Nordsachsen in U-Haft

Ein Tatverdächtiger sitzt nach Brandserie in Nordsachsen in U-Haft. (Symbolbild)

Schkeuditz - Nach einer Serie von Bränden im Raum Schkeuditz nahe Leipzig hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 35-Jährige steht im Verdacht in den vergangenen Wochen mehrere Feuer gelegt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Zuletzt wurde in der Nacht zu Freitag ein Fahrzeug in Schkeuditz in Brand gesetzt. Die Spuren am Brandort führten die Ermittler zu dem 35-Jährigen. Ein Richter erließ gegen ihn Haftbefehl.