Dessau-Roßlau/Jessen - Ein 27 Jahre alten Mann soll in Jessen im Landkreis Wittenberg einen Brand gelegt und dadurch einen Schaden von mindestens einer halben Million Euro verursacht haben. Wie die Polizeidirektion Dessau-Roßlau am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann am Dienstagabend festgenommen und am Mittwoch in Untersuchungshaft gebracht. Das Feuer war den Angaben zufolge am Dienstagabend im Jessener Ortsteil Buschkuhnsdorf ausgebrochen. Der Beschuldigte wurde am Brandort von Zeugen gesichtet und anschließend von der Polizei festgenommen.

Bei dem Brand wurde eine Lagerhalle vollständig zerstört, erklärte die Polizei. In ihr wurden Futtermittel, Stroh und landwirtschaftliche Geräte gelagert. Insgesamt 92 Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren löschten den Brand, hieß es.

Eine Richterin des Amtsgerichts in Wittenberg hatte anschließend einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Geprüft werde auch, ob der 27-Jährige bereits im Januar dieses Jahres zwei Brände auf dem Gelände in Jessen gelegt hat, hieß es.