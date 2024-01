Bischofswerda - Nach der tödlichen Auseinandersetzung am Wochenende in Bischofswerda ist gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit. Der 44-Jährige sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. In der Nacht zu Sonntag war es auf dem Altmarkt in der Stadt im Landkreis Bautzen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen. Ein 50 Jahre alter Mann starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Ein 18-Jähriger wurde schwer verletzt.