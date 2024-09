Anwohner werden durch eine Explosion in Nordthüringen aus dem Schlaf gerissen. Die Polizei schnappt die mutmaßlichen Verursacher.

Die Polizei hat zwei Tatverdächtige nach einer Sprengung eines Zigarettenautomats in Neustadt im Landkreis Nordhausen festgenommen. (Foto-Illustration)

Neustadt/Harz - Die Polizei ermittelt nach einer Sprengung eines Zigarettenautomaten im Landkreis Nordhausen gegen zwei junge Männer. Beamte nahmen die 21- und 22-jährigen Tatverdächtigen nach erfolgreicher Fahndung vorübergehend fest, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer sollen am frühen Sonntagmorgen einen Zigarettenautomaten in Neustadt gesprengt und dann mit der Beute aus Zigaretten und Bargeld in einem Kleintransporter zunächst geflüchtet sein.