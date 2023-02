Alfeld - Nach einem Angriff auf einen 33-Jährigen am Bahnhof von Alfeld im Landkreis Hildesheim sind alle Tatverdächtigen wieder auf freiem Fuß. Die Haftbefehle gegen zwei 17-Jährige seien gegen Auflagen außer Kraft gesetzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 33-Jährige soll eingeschritten sein, als eine bislang unbekannte junge Frau aus einer vermutlich acht- bis neunköpfigen Gruppe heraus belästigt worden sei. Anschließend griffen die Täter den Mann an, der dabei schwer verletzt wurde.

Als Passanten eingriffen, flohen die Angreifer. Fünf jugendliche Verdächtige wurden am Freitagabend vorläufig festgenommen. Drei von ihnen wurden bereits kurze Zeit später wieder entlassen.