Vier maskierte Täter verschaffen sich Zutritt zu einer Bankfiliale in Kreuzberg, um einen Geldautomaten zu stehlen. Der Plan schlägt fehl.

Mehrere Täter haben versucht, in Kreuzberg einen Geldautomaten zu stehlen. (Symbolbild)

Berlin - Vier Menschen haben in Berlin-Kreuzberg versucht, einen Geldautomaten zu stehlen. Ersten Erkenntnissen zufolge wollten die Täter den Automaten in der Nacht zum Samstag mit einer Sackkarre aus einer Bankfiliale transportieren, wie die Polizei Berlin mitteilte. Als das nicht gelang, flüchteten die vier ohne Beute mit einem dunklen Auto, wie es hieß. Ein Zeuge hatte die Maskierten den Angaben zufolge dabei beobachtet, wie sie mithilfe von Werkzeugen in die Bankfiliale eindrangen, und die Polizei gerufen.