Schloßvippach - Mehrere Täter haben am frühen Dienstagmorgen in Schloßvippach (Landkreis Sömmerda) einen Geldautomaten gesprengt. Auf der darauffolgenden Flucht sind sie mit ihrem Auto im Landkreis Sömmerda in einen Fluss geraten, wie die Polizei Erfurt am Dienstag mitteilte.

Die Täter flüchteten zu Fuß weiter, hieß es. Die Polizei, die in einem Großeinsatz mit Hunden und Hubschraubern nach den Flüchtigen fahndete, nahm zwei Personen fest. Ob die Täter etwas erbeutet haben, war zunächst unklar. Auch zum entstandenen Schaden gab es zunächst keine Informationen.