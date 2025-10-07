Bliedersdorf - Etwa sechs Tonnen Kupferkabel haben unbekannte Täter aus einem Außenlager einer Baugesellschaft im Landkreis Stade gestohlen. Die Diebe knipsten zudem an Schaltschränken montierte Kabel ab und nahmen diese mit, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt sei ein Schaden von etwa 30.000 Euro entstanden.

Die Ermittler grenzen den Tatzeitraum von Donnerstag (2. Oktober) 16.00 Uhr bis Montag (6. Oktober) ein und suchen nach Zeugen. Um diese Menge an Kupferkabeln abzutransportieren, müsse bei der Tat in Bliedersdorf ein entsprechendes Fahrzeug oder ein Anhänger benutzt worden sein.