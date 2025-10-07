Die Logistikbranche in Sachsen-Anhalt setzt auf höhere Löhne, um Fachkräfte zu binden. In den nächsten zwei Jahren steigen die Gehälter um insgesamt zehn Prozent.

Magdeburg - Die Beschäftigten der Logistikbranche in Sachsen-Anhalt bekommen ab Dezember mehr Geld. Die Arbeitgeberverbände einigten sich mit der Gewerkschaft Verdi nach langen Verhandlungen auf einen neuen Tarifvertrag, wie die Gewerkschaft mitteilte. Demnach erhalten Beschäftigte ab Dezember 3,7 Prozent mehr Lohn. Im September nächsten Jahren folgen noch einmal weitere 3,4 Prozent. Im Juni 2027 gebe es eine abschließende Erhöhung um 2,9 Prozent. Hinzu kommt eine Steigerung der Jahressonderzahlungen im 100 Euro.

Man müsse langfristig konkurrenzfähig bleiben und Fachkräfte gewinnen, betonte die Arbeitgeberseite. In Sachsen-Anhalt arbeiten nach Schätzungen der Gewerkschaft rund 80.000 Beschäftigte in der Logistikbranche. Die Logistik ist ein bedeutender Wirtschaftsbereich im Land.