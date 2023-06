Magdeburg - Nach Angaben des Zoos Magdeburg war sie das älteste Flachlandtapir-Weibchen Europas: Jetzt wurde Meta wegen altersbedingter Beschwerden eingeschläfert. Wie der Zoo mitteilte, wurde das Tapir-Weibchen 36 Jahre, 10 Monate und drei Tage alt. „In ihrem südamerikanischen Lebensraum erreichen Flachlandtapire ein Alter von 25 bis 30 Jahren“, sagte Zoogeschäftsführer Dirk Wilke.

In Südamerika gilt der Flachlandtapir als gefährdete Art, in europäischen Zoos ist er die am häufigsten gehaltene Tapirart. Der Zoo Magdeburg beteiligt sich seit mehr als 40 Jahren am Europäischen Zuchtprogramm für Flachlandtapire. Auch Meta wurde nach Zoo-Angaben 1986 in Magdeburg geboren. Sie selbst hat 13 Junge zur Welt gebracht - mehr als ein Drittel aller in Magdeburg geborenen Tapire.