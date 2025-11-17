Ein Tanzlehrer steht von Dezember an in Bremen vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35-Jährigen sexuellen Missbrauch vor – es gibt mehrere mutmaßliche Opfer.

Bremen - Wegen des Vorwurfs mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen soll sich ein Tanzlehrer aus Bremerhaven von Anfang Dezember an vor dem Landgericht Bremen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 35-Jährigen insgesamt 39 Taten vor, zu denen es zwischen 2009 und 2022 gekommen sein soll, wie ein Sprecher des Landgerichts auf Anfrage sagte. Die Anklage wurde nun zugelassen. Zunächst hatte die „Nordsee-Zeitung“ berichtet.

Es gebe in dem Verfahren insgesamt vier Geschädigte, sagte der Sprecher. Gegen den Mann sei Anzeige erstattet worden. Danach hätten Ermittlungen zu weiteren Geschädigten geführt. Der 35-Jährige sitzt seit Bekanntwerden der Vorwürfe in Untersuchungshaft.

Prozessbeginn im Dezember

In dem Prozess, der am 8. Dezember beginnen soll, sind mehrere Verhandlungstage bis Februar angesetzt. Die Staatsanwaltschaft werfe dem Mann verschiedene sexuelle Handlungen vor, sagte der Gerichtssprecher. Zu den Taten soll es bei verschiedenen Anlässen gekommen sein, darunter seien etwa private Treffen und Fahrten zu Wettbewerben gewesen.

Bei den ersten Taten soll der Angeklagte nach Angaben des Gerichts 18 und 19 Jahre gewesen sein – also nach Strafrecht ein Heranwachsender. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, müsse das Gericht entscheiden, ob diese Taten nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht gewertet werden, sagte der Gerichtssprecher weiter.