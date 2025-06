Chemnitz - Tanz, Musiktheater, Pop: Mit einem Festivalreigen läutet das Chemnitzer Kulturhauptstadtprogramm den Sommer ein. Größter Besuchermagnet dürfte das „Kosmos“ am Schlossteich werden. Rund 300 Programmpunkte seien dort und an weiteren Standorten innerhalb von drei Tagen (13.-15. Juni) geplant, erläuterte Mitorganisator Ernesto Uhlmann.

Erwartet werden die Pop-Band Juli („Geile Zeit“, „Perfekte Welle“), die Gruppe Deine Freunde und Rapper Disarstar. Zudem gibt das Indie-Pop-Trio Blond mit der Robert-Schumann-Philharmonie ein Konzert auf dem Theaterplatz. Die Tickets dafür waren laut Uhlmann innerhalb kurzer Zeit vergriffen. Der Eintritt zu den Veranstaltungen des Festivals ist frei. Es geht auf das Konzert #wirsindmehr nach rechtsextremen Ausschreitungen 2018 zurück. Voriges Jahr lockte es an nur einem Tag 70.000 Menschen an.

Stillgelegtes Braunkohlekraftwerk wird Galerie auf Zeit

Schon am kommenden Wochenende (6.-8. Juni) wartet das Kulturhauptstadtprogramm mit dem Garagen-Festival auf. Dann werden Konzerte und ein Musiktheater mit dem Titel „Songs of (In)Security“ geboten. Vom 18. bis 29. Juni folgt das internationale Festival „Tanz Moderne Tanz“. Dazu werden Compagnien aus Ländern wie Japan, Tschechien und Frankreich mit Auftritten an unterschiedlichen Orten in der Stadt zu erleben sein. Auf dem Programm steht zudem eine ganztägige Tanz-Entdeckungsreise „Odyssee in C“ nach Motiven von James Joyces „Ulysses“.

Am 21. und 22. Juni sind Besucher beim Festival „Makers United“ eingeladen, selbst kreativ zu werden. Ab Mitte Juli öffnet das Kunstfestival „Begehungen“ ein stillgelegtes Braunkohle-Heizkraftwerk für Besucher als eine temporäre Galerie für zeitgenössische Kunst. Dabei soll es um Themen wie Ressourcenverbrauch, Artensterben und Klimakrise gehen. Kulinarisch wird es Anfang August beim Schokoladen-Festival im Industriemuseum.