Drei junge Männer wollen eine Tankstelle in Bad Langensalza ausrauben – doch die Angestellte macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Bad Langensalza - Als drei Männer in Bad Langensalza eine Tankstellenmitarbeiterin mit einem Messer und einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht haben, hat die Frau den Tätern kurzerhand die angebliche Waffe entrissen. Dabei stellte sie fest, dass es sich nur um eine Attrappe handelte, wie die Polizei mitteilte.

Die drei Männer hatten Polizeiangaben zufolge die Mitarbeiterin gegen 23.30 Uhr am Montag in der Tankstelle angegangen und versucht, sie zu überfallen. Nach der überraschenden Gegenwehr flüchtete das Trio ohne Beute vom Tatort. Die Polizei ermittelte inzwischen drei Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 22 Jahren. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt.