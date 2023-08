Bremen - Ein Unbekannter hat in Bremen den Mitarbeiter einer Tankstelle überfallen und Geld erbeutet. Der 21 Jahre alte Angestellte war am Montag mit den Einnahmen auf dem Weg zu einer Bank, um das Geld einzuzahlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als er auf dem Parkplatz aussteigen wollte, stieg plötzlich den Angaben nach ein vermummter Mann auf der Beifahrerseite ein. Der Täter bedrohte den 21-Jährigen vermutlich mit einer Waffe, die er in der Tasche hielt, und forderte ihn auf, loszufahren.

Auf einem Parkplatz nahe eines Autobahnzubringers endete die Fahrt. Der Räuber schlug auf den Fahrer ein, sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete mit dem Geld, wie es weiter hieß. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei sucht Zeugen.