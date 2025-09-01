Nach dem schweren Erdbeben in Afghanistan melden die Taliban mehr als 800 Tote. Viele Menschen sind noch unter den Trümmern eingeschlossen.

Kabul - Die Opferzahl bei der Erdbebenkatastrophe im Osten Afghanistans steigt nach Taliban-Angaben weiter an. Wie der Sprecher der herrschenden Taliban, Sabihullah Mudschahid, bei einer Pressekonferenz mitteilte, liegt die Zahl der Toten bei mittlerweile über 800. Zudem seien mehr als 2.800 Menschen verletzt, hieß es weiter. Zahlreiche Menschen seien noch unter den Trümmern gefangen.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Hauptbeben eine Stärke von 6,0. Demnach ereignete es sich gegen Mitternacht an der Grenze zu Pakistan in einer Tiefe von acht Kilometern. Anschließend kam es zu Nachbeben.