Die Sonne scheint am Himmel.

Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet am Donnerstag ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, startet der Tag heiter. Später ziehen Quellwolken auf, die abends wieder abklingen. Dabei bleibt es trocken, nur zwischen Prignitz und Uckermark gibt es Schauer. Die Temperaturen erreichen circa 12 Grad.

Die Nacht zu Freitag ist bewölkt, es fällt aber kein Regen bei plus 3 bis minus 1 Grad. In Bodennähe tritt Frost auf. Am Freitag ziehen aus Richtung Südwesten dicke Wolken auf, die nachmittags und abends Regen bringen. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 15 Grad.

Dichte Wolken und zeitweise Regen beschert die Nacht auf Samstag. Die Temperaturen sinken auf etwa 8 Grad. Der Samstag beginnt bewölkt und regnerisch, später am Tag lockert es auf und der Regen stoppt bei milden 15 bis 17 Grad.