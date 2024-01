Magdeburg - Seminarräume, Tagungssäle, Andachtsräume sowie ein Garten und eine Cafeteria für die Pausen: Für Austausch und Begegnungen im Netz startet die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) ein besonderes Bildungshaus. Nach der Eröffnung des digitalen Veranstaltungsortes am Montag soll er künftig für Online-Tagungen, Seminare, Lesungen und Diskussionen zur Verfügung stehen. Laut EKM ist es in dem digitalen Bildungshaus möglich, sich frei mit seinem Kamera-Avatar durch Räume einer virtuellen Welt zu bewegen und dort andere Menschen zu treffen - ganz nach Vorliebe könne das auch der Dschungel oder das All sein.

Der digitale Lernort stehe allen EKM-Bildungsanbietern sowie Kirchenkreisen und Kirchengemeinden offen. Externe Nutzer können das Bildungshaus gegen eine Gebühr nutzen, wie es hieß. So ist es den Angaben zufolge möglich, Seminarinhalte zu visualisieren, auf einer Leinwand gemeinsam zu arbeiten, Vorträge anzuhören, Ergebnisse zu dokumentieren sowie Filme und Podcasts einzubauen.

Die digitalen Räume eignen sich für Bildungsveranstaltungen, Konferenzen oder Arbeitstreffen, wie es hieß. Ziel sei ein Alternativangebot zu Treffen in der analogen Welt - ganz ohne Reiseaufwand und Übernachtungskosten. Die Idee stamme aus der Corona-Zeit. Das digitale Bildungshaus wird von den Evangelischen Erwachsenenbildungen Thüringen und Sachsen-Anhalt, dem Medienzentrum der EKM, den Evangelischen Akademien Sachsen-Anhalt und Thüringen und dem Kirchlichen Fernunterricht der EKM getragen.