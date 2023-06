Leipzig - Nach dem Urteil gegen die Studentin Lina E. stehen in Leipzig am Samstag ein Großeinsatz der Polizei und mögliche gewalttätige Proteste von Linksextremen bevor. Die Einsatzkräfte erwarten zu dem sogenannten „Tag X“ am Samstagnachmittag eine Teilnehmerzahl im vierstelligen Bereich und befürchten die Anreise gewaltbereiter Linker in dreistelliger Zahl.

Die 28 Jahre alte Lina E. war am Mittwoch vom Oberlandesgericht Dresden wegen linker Gewalttaten zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt wurden. Seit langem wird in der linken Szene für den „Tag X“ europaweit mobilisiert. Die Stadt hatte die Demonstration zwar wegen der Gefahrenprognose der Polizeidirektion Leipzig sowie die Lageeinschätzungen des Landesamtes für Verfassungsschutz verboten. Die Polizei bereitet sich dennoch auf einen Großeinsatz vor.