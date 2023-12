Erfurt - Anlässlich des Tages des Ehrenamtes am Dienstag hat die Linke-Sozialpolitikerin Karola Stange ihre Forderung nach einer Verfassungsänderung bekräftigt. Ehrenamtlich engagierte Menschen seien eine zentrale Säule für den sozialen Zusammenhalt, sagte Stange am Montag laut einer Mitteilung. „Umso dringend notwendiger ist es, dass wir dieses Engagement endlich honorieren und das Ehrenamt in der Thüringer Verfassung festschreiben.“

Seit Jahren wird in Thüringen über eine mögliche Verfassungsänderung diskutiert. Zu den Vorschlägen gehört auch eine Festschreibung der Förderung des Ehrenamtes in der Verfassung.