Berlin - Wie arbeitet ein Hauptstadtpolizist und wie geht eine Rettung aus der Höhe? Bei Tag der offenen Tür der Berliner Polizei konnten Interessierte am Sonntag Einblicke in die tägliche Arbeit der Einsatzkräfte bekommen. Auf dem Gelände der Polizeiakademie und der Polizeidirektion 2 in Ruhleben gab es unter anderem Vorführungen des Spezialeinsatzkommandos und der Diensthunde. Außerdem konnten Interessierte den Fitnessparcours durchlaufen, den Bewerberinnen und Bewerber der Polizei absolvieren müssen. Schätzungen der Polizei zufolge kamen rund 20.000 Menschen zu dem Fest.

Zu Gast waren auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos), Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und Israels Botschafter in Berlin, Ron Prosor.

Noch bis 18 Uhr sollten Gäste das Programm nutzen und sich an einer der Informationsstände über die Arbeit der Polizei informieren können - etwa zum Thema Verkehr, Alkohol und Drogen oder Opferschutz. Außerdem wurden barrierefreie Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Mit dem Fest wolle die Polizei sich auch als interessanten und vielfältigen Arbeitgeber präsentieren, wie es vorab hieß. „Wir freuen uns über Jede und Jeden, die wir am Tag der offenen Tür von uns überzeugen und für uns gewinnen können.“