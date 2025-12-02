Emden holt den 40. Tag der Niedersachsen in die Hafenstadt – ein Landesfest mit maritimer Kulisse und Ehrenamt im Mittelpunkt.

Zum Tag der Niedersachsen dürften viele Besucherinnen und Besucher nach Emden kommen, wie hier bei den Emder Matjestagen. (Archivbild)

Hannover/Emden - Die Seehafenstadt Emden richtet im Sommer 2028 den 40. Tag der Niedersachsen aus. Die rot-grüne Landesregierung stimmte in ihrer Kabinettssitzung der Bewerbung der Stadt zu. Ein konkreter Termin für das Landesfest steht noch aus.

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) würdigte die Entscheidung als starkes Signal für das Ehrenamt im Land. Bereits 1993 hatte Emden das Fest ausgerichtet. „Umso mehr freue ich mich, dass die Stadt 35 Jahre später nun erneut Gastgeberin der 40. Jubiläumsausgabe sein wird“, sagte Behrens. Das Fest solle das Engagement vieler Freiwilliger sichtbar machen. „Umrahmt vom maritimen Flair der Seehafenstadt wird Emden zum Schaufenster für Niedersachsen und die Vielfalt in unserem Land.“

Für die Besucherinnen und Besucher sind laut Land und Stadt vielfältige Festmeilen, Mitmachangebote und ein buntes Bühnenprogramm geplant. Der Zutritt ist kostenlos.

Bürgermeister: Emden wird zur landesweiten Bühne

Emdens Oberbürgermeister Tim Kruithoff (parteilos) sprach von einer besonderen Chance für die Stadt. „Emden wird 2028 zur landesweiten Bühne für Kultur, freiwilliges Engagement, Sport und gesellschaftliches Miteinander“, sagte er. Man wolle zeigen, was die Hafenstadt ausmache – von maritimer Tradition über Energiewende und Innovationskraft bis hin zu starkem bürgerschaftlichem Einsatz.

Der Tag der Niedersachsen wird seit 1981 als Miteinander der Kultur- und Vereinsszene gefeiert. Im kommenden Jahr findet die 39. Ausgabe in Braunschweig statt. Dieses Jahr kamen rund 500.000 Besucherinnen und Besucher zum Tag der Niedersachsen in Osnabrück. Das Land beteiligt sich in der Regel mit bis zu 720.000 Euro an der Veranstaltung.