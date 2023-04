Eine Praktikantin liest in einer Kita Kindern vor..

Hannover - Psychische Gewalt ist nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums die häufigste und oft nicht erkannte Form der Misshandlung von Kindern und Jugendlichen. Die Folgen emotionaler Gewalt etwa durch Drohungen oder Beleidigungen seien schwerwiegend für die psychische Gesundheit junger Menschen, sagte Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) anlässlich des Tages der gewaltfreien Erziehung an diesem Sonntag in einer Mitteilung.

Die Landesregierung werde den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Vernachlässigung und Gewalt stärken, sagte der Minister am Freitag. „Genauso wichtig ist es aber, zum einen von Gewalt betroffenen Kindern und Jugendlichen umfassend und schnell zu helfen und zum anderen natürlich auch Eltern, Kinder und Jugendliche aufzuklären.“ Das Gesundheitsministerium gibt mit der Social-Media-Kampagne #einetrachtliebe etwa auf Instagram Informationen zur gewaltfreien Erziehung.

Die Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes in Niedersachsen, Daniela Rump, wies auf Angebote zur Unterstützung von Familien in Beratungsstellen und Kinderschutzzentren hin. „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Dazu gehört nicht nur ein Aufwachsen ohne körperliche und sexualisierte Gewalt, sondern auch ein Aufwachsen in Geborgenheit. Eltern und Beziehungspersonen sind als Quelle von Sicherheit und Trost für Kinder und Jugendliche besonders wichtig.“